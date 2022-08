No a violentos en el Gobierno: Xóchitl Gálvez

La senadora panista indicó mediante la Ley 3 de 3 se busca eliminar candidaturas para personas que estén sujetas a proceso o denuncia por violencia familiar, falta de pensión alimenticia o sean investigadas por violencia sexual.

"No estamos en contra de los hombres de ninguna manera, pero no se vale que un hombre que no da pensión a sus hijos para que se alimenten, que eso es violencia también porque esos niños tienen derecho a crecer de manera adecuada", expresó.

En la violencia familiar o sexual, mencionó, es más complicado demostrar la culpabilidad, pero deben siempre realizarse procesos de investigación para aplicar la Ley con veracidad.

"Yo no dudo que haya casos de mujeres que se enojan y que quieren denunciar y difamar, pero hay protocolos muy claros para saber si una mujer fue víctima o no de violencia sexual, por eso es importante que haya denuncias", expresó.

Gálvez Ruiz destacó que un caso muy sonado el de Félix Salgado Macedonio, el morenista a quien en su momento se le quitó la candidatura al Gobierno de Guerrero pero no por presuntos actos de violación de que fue acusado sino porque no presentó sus gastos de campaña.

Fue vergonzoso ver a legisladoras feministas de Morena guardar silencio, debido al miedo hacia el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien minimizó el caso diciendo que era una guerra sucia y denuncias infundadas, agregó.

La senadora de la República se reunió aquí con integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) Sonora, con feministas para impulsar la Ley 3 de 3 y escuchar las demandas de los sectores productivos.

Los agricultores, comentó, dijeron sentirse abandonados por los gobiernos ante adversidades como altos costos de insumos, precios de garantía imprecisos, calles en pésimo estado, falta de apoyos para infraestructura en el campo, paso de agua de la región hacia Hermosillo, entre otros.

Informó que prometió a los empresarios inconformes llevar hasta el senado sus inconformidades.