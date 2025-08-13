Niñez cajemense se interesa en conocer el espacio

Interés por conocer el espacio han mostrado tener los niños de Cajeme, pues 29 menores de entre 6 y 12 años participan en el campamento de verano Exploradores del Universo, mismo que inició el 11 de agosto en las instalaciones del Planetario Antonio Sánchez Ibarra y culminará el día 22 de este mes.

Este evento se realiza de las 9:00 a las 12:30 horas, informó la directora, Andrea Gutiérrez, quien destacó la importancia de que las familias cajemenses cuenten con espacios de este tipo que fomenten el conocimiento sobre el espacio y la convivencia social.

"Están asistiendo 29 niños al campamento, que es el cupo límite que establecimos. Estamos realizando una diversidad de actividades, entre las que se encuentran juegos, experimentos, convivencia, pero sobre todo tenemos lo que es el aprendizaje sobre la ciencia y la tecnología, centrado en el universo principalmente", explicó.

Los participantes han tenido un interés especial en los experimentos, pero también en el uso de visores de realidad virtual, pues con ellos tienen la oportunidad de viajar al espacio, con 3 destinos virtuales diferentes.

Tenemos tres viajes y fue uno de los elementos más básicos que a ellos les encantó, los lentes de realidad virtual, con los cuales pueden viajar a la luna, a un asteroide y al planeta Marte. Esta es una de las novedades que se tienen, a partir de enero de este año", mencionó.

Lo recolectado con la cuota que se pidió a las familias será destinado a poyar a niños de bajos recursos en su regreso a las aulas educativas.