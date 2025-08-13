  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 13 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Niñez cajemense se interesa en conocer el espacio

Asisten 29 niños y niñas al Planetario Antonio Sánchez Ibarra para participar en el campamento de verano Exploradores del Universo

Ago. 13, 2025
Andrea Gutiérrez, directora del Planetario
Andrea Gutiérrez, directora del Planetario

Interés por conocer el espacio han mostrado tener los niños de Cajeme, pues 29 menores de entre 6 y 12 años participan en el campamento de verano Exploradores del Universo, mismo que inició el 11 de agosto en las instalaciones del Planetario Antonio Sánchez Ibarra y culminará el día 22 de este mes.

Este evento se realiza de las 9:00 a las 12:30 horas, informó la directora, Andrea Gutiérrez, quien destacó la importancia de que las familias cajemenses cuenten con espacios de este tipo que fomenten el conocimiento sobre el espacio y la convivencia social.

"Están asistiendo 29 niños al campamento, que es el cupo límite que establecimos. Estamos realizando una diversidad de actividades, entre las que se encuentran juegos, experimentos, convivencia, pero sobre todo tenemos lo que es el aprendizaje sobre la ciencia y la tecnología, centrado en el universo principalmente", explicó.

Los participantes han tenido un interés especial en los experimentos, pero también en el uso de visores de realidad virtual, pues con ellos tienen la oportunidad de viajar al espacio, con 3 destinos virtuales diferentes.

Tenemos tres viajes y fue uno de los elementos más básicos que a ellos les encantó, los lentes de realidad virtual, con los cuales pueden viajar a la luna, a un asteroide y al planeta Marte. Esta es una de las novedades que se tienen, a partir de enero de este año", mencionó.

Lo recolectado con la cuota que se pidió a las familias será destinado a poyar a niños de bajos recursos en su regreso a las aulas educativas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
Contenido Relacionado
Disminuyen afiliaciones de trabajadoras del hogar al IMSS en Sonora
Ciudad Obregón

Disminuyen afiliaciones de trabajadoras del hogar al IMSS en Sonora

Agosto 13, 2025

Las personas trabajadoras del hogar se incorporan al programa para gozar de los beneficios de estar afiliadas al Seguro Social

Baja pobreza en Sonora, según Inegi
Ciudad Obregón

Baja pobreza en Sonora, según Inegi

Agosto 13, 2025

Los más afectados por la pobreza son los niños, aunque la tendencia se mantuvo a la baja en las últimas mediciones

Trabajadores de Sonora quieren vivienda accesible: CTM
Ciudad Obregón

Trabajadores de Sonora quieren vivienda accesible: CTM

Agosto 13, 2025

Los empleados sonorenses ocupan casas que se adecúen a las necesidades culturales de la entidad