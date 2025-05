Músicos "hacen su agosto" por Día de las Madres

Los hijos, nietos, bisnietos y padres, han tenido una mayor posibilidad de sorprender a las mamás con música en vivo, pues de acuerdo a músicos regionales, la demanda de contrataciones ha incrementado entre el 40 al 90 por ciento, comparado con el 2024.

Sergio López García, director de logística y promoción de la Asociación de Autores y Compositores Profesionales, en Ciudad Obregón, manifestó que su principal mercado son los dedicados a la agricultura, pero ante la sequía la derrama no ha sido como antes.

Sin embargo; dijo que, por fortuna, eso no fue impedimento para contar con una mayor clientela por el mencionado festejo.

"Me habló mucha gente para los eventos del Día de las Madres y me siguen hablando nada más que ya estamos ocupados, pero le digo, el año pasado batallamos para conseguir 'chamba' y ahorita no, gracias a Dios sobra trabajo", comentó.

Al no contar con la suficiente agenda, comentó que recomendó a los contratantes a otras agrupaciones musicales, que podrían ser del gusto de los interesados.

MARIACHI

Francisco Javier Álvarez Valdez, integrante del Mariachi Juvenil Tequila, comentó que para este 10 de mayo tienen programadas una serie de serenatas tanto por la mañana como por la noche.

Consideró que este 2025 el gremio musical tuvo mayor demanda, tras de que la fecha cayó en fin de semana, cuando las familias tienen más tiempo para celebrar con sus mamás.

"Pues siempre se ha trabajado gracias a Dios, pero una semana antes del Día de las Madres se calma poquito, y ya estos días aumenta demasiado el trabajo", comentó Álvarez Valdez, originario de Tajimaroa, comunidad perteneciente a Cócorit.

Los interesados en regalar música en vivo para el Día de las Madres, buscan diversos géneros musicales como mariachi, banda, grupos norteños y rondallas.