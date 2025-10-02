Realizarán Miniolimpiada Deportiva 2025; invitan a alumnos de preescolar a participar

La Coordinación General de Identidad y Formación Ciudadana, junto con la Dirección de Educación Municipal, convocan a alumnos de preescolar que quieran participar en la Miniolimpiada Deportiva 2025, la cual se llevará a cabo el día 23 de noviembre en el Estadio de Futbol Manuel Piri Sagasta.

Jackeline Ramos Barba, coordinadora General de Identidad y Formación Ciudadana, informó que el objetivo principal es estimular las aptitudes atléticas y fomentar la sana convivencia en las y los alumnos de educación preescolar.

Para garantizar una equidad de género, quienes participen en las distintas categorías de esta edición deberán hacerlo en pareja conformada por una niña y un niño de segundo y tercer grado de preescolar.

"El año pasado tuvimos una gran aceptación de niñas y niños, y esta edición no será la excepción, por eso se hace una atenta invitación a escuelas de preescolares federales, estatales y privadas, todas y todos son bienvenidos a este maravilloso evento familiar", enfatizó.

Entre las actividades que se realizarán durante la Miniolimpiada Deportiva 2025 se encuentra una carrera en costas, carrera con obstáculos, 50 metros planos y carrera de relevos mixtos.

Cabe señalar que en la Miniolimpiada 2024 se contó con la asistencia de 29 jardines de niños públicos y particulares, así como con la participación de 116 alumnos, quienes disfrutaron de las competencias y del ambiente familiar.