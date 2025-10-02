  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 2 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Realizarán Miniolimpiada Deportiva 2025; invitan a alumnos de preescolar a participar

Se llevará a cabo el día 23 de noviembre en el Estadio de Futbol Manuel Piri Sagasta

Oct. 02, 2025
Realizarán Miniolimpiada Deportiva 2025; invitan a alumnos de preescolar a participar

La Coordinación General de Identidad y Formación Ciudadana, junto con la Dirección de Educación Municipal, convocan a alumnos de preescolar que quieran participar en la Miniolimpiada Deportiva 2025, la cual se llevará a cabo el día 23 de noviembre en el Estadio de Futbol Manuel Piri Sagasta.

Jackeline Ramos Barba, coordinadora General de Identidad y Formación Ciudadana, informó que el objetivo principal es estimular las aptitudes atléticas y fomentar la sana convivencia en las y los alumnos de educación preescolar.

Para garantizar una equidad de género, quienes participen en las distintas categorías de esta edición deberán hacerlo en pareja conformada por una niña y un niño de segundo y tercer grado de preescolar.

imagen-cuerpo

"El año pasado tuvimos una gran aceptación de niñas y niños, y esta edición no será la excepción, por eso se hace una atenta invitación a escuelas de preescolares federales, estatales y privadas, todas y todos son bienvenidos a este maravilloso evento familiar", enfatizó.

Entre las actividades que se realizarán durante la Miniolimpiada Deportiva 2025 se encuentra una carrera en costas, carrera con obstáculos, 50 metros planos y carrera de relevos mixtos.

Cabe señalar que en la Miniolimpiada 2024 se contó con la asistencia de 29 jardines de niños públicos y particulares, así como con la participación de 116 alumnos, quienes disfrutaron de las competencias y del ambiente familiar.

Para este año se espera superar la cifra de asistentes, promoviendo no solo el deporte, sino también la unión entre las familias y el fortalecimiento del desarrollo personal y social de los pequeños, dijo la coordinadora. A quienes obtengan los tres primeros lugares se les dará un estímulo económico.

imagen-cuerpo
Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Inscripciones vigentes de Becas Bienestar
Ciudad Obregón

Inscripciones vigentes de Becas Bienestar

Octubre 02, 2025

El registro es en línea y se invita que los padres de familia o tutores apoyen a los estudiantes

Avanzan trabajos en Secundaria General 6
Ciudad Obregón

Avanzan trabajos en Secundaria General 6

Octubre 02, 2025

Los trabajos de la obra se realizan en el área en la que se encontraba el antiguo edificio ubicado sobre la calle Morelos

Recuerdan 2 de octubre en el Itson
Ciudad Obregón

Recuerdan 2 de octubre en el Itson

Octubre 02, 2025

Se realizaron actividades en diferentes clases para analizar la matanza de Tlatelolco