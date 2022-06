Menos plazas para docentes

Detallaron que en 2020, debido a la pandemia, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) suspendió los exámenes para acreditación de bases y entregaron ocho espacios.

Aunque prometieron que a corto plazo liberarían más oportunidades de incorporarse a la SEC, la dependencia ha ignorado la situación.

Recordaron que esto no es exclusivo para los docentes de preescolar, sino que también involucra a los de primaria, secundaria y telesecundaria.

El problema ha sido tan grande, comentaron, que ya han cerrado calles de la capital de Hermosillo en demanda de respuestas, pero aun así no han recibido respuestas, a pesar de que las bases han sido más que mínimas, pues se trata de una cifra estatal.

Resaltaron que las jubilaciones y prejubilaciones ante Isssteson no son entregadas a tiempo bajo el argumento de que no hay recursos, pero no encuentran lógico a tal posicionamiento si quincenalmente se les aplica un descuento.