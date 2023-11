Mayos de Navojoa buscan quedarse con la serie en casa

Mayos de Navojoa se encuentra a la caza del líder general de la competencia y a dos juegos de Algodoneros de Guasave.

Para ello, esta noche de jueves buscará la victoria ante Águilas de Mexicali, quien sigue en el sótano frío de la competencia.

Mayos de Navojoa, bajo el mando de Matías Carrillo, está teniendo un comienzo de temporada soñada; sin hacer mucho ruido está esperando un tropiezo de Guasave para encaramarse al primer lugar y seguir su temporada ascendente.

Matias Carrillo, es un manager de reconocida calidad dentro del béisbol mexicano, y está manejando a Mayos de una manera impecable, con tan solo 6 derrotas a cambio de 10 victorias.

SU RIVAL

Su contraparte, "El Chapo" Vizcarra no ha podido levantar el vuelo con Águilas, y su puesto peligra si no mejora; tiene una escuadra para pelear los primero lugares, sin embargo no ha podido conformar el equipo ganador que se ve en el papel. Se espera que de un momento a otro la reacción de Águilas de Mexicali empiece a escalar peldaños en el standing

Su mejor bat es Jorge Sesma con un promedio de .500; Braxton Davidson aparece ente los mejores jonroneros con cuatro palos de vuelta entera.

Luis Payan es su máximo ganador con dos victorias, Sean Rackoski tiene cuatro salvamentos.

El próximo 7 de noviembre se viene la guerra de tribus, una serie que despierta gran expectación, ya que Mayos se medirá a Yaquis en una rivalidad añeja, la serie será en el Manuel "Ciclón" Echeverría. Pero antes, se medirá a Tomateros de Culiacán en la capital del estado de Sinaloa.

El partido de este jueves arrancará en punto de las 7:30 pm y podrá ser visto en los canales de sky 593 y 1593.