Marchan mujeres por sus derechos

Cientos de féminas recorrieron las calles de Ciudad Obregón con la consigna: "Vivas nos queremos"

A- A A+

A la puerta del edificio de Gobierno, se colocaron veladoras y un ´camino a la justicia' que muestra los nueve resolutivos que emanan de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Sonora.

PUBLICIDAD

La marcha partió, como de costumbre, del Callejón de la Mujer (callejón República de Colombia) para recorrer la 5 de Febrero, hasta llegar frente a la plaza Álvaro Obregón, donde se realizó un pase lista y testimonios.

"Este 8 de marzo estamos diciendo con toda claridad: paz. No más feminicidio, no a la violencia, no a la impunidad, no a la manipulación" expresó Leticia, activista feminista.

Integrantes de los diversos colectivos feministas, recordaron que en marzo, las autoridades estatales deberán dar un informe de las acciones de la Alerta que se emitió para seis municipios, entre ellos Cajeme.

Además de la marcha y manifestación, se realizó una vigilia para Marisol, y como un acto de iconoclasia, el monumento al general Álvaro Obregón fue cubierto con una tela morada.