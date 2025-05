Yaquis podrían retomar los bloqueos carreteros en Loma de Guamúchil

Denunciando la falta de cumplimiento de los acuerdos adquiridos el pasado mes de junio con autoridades de los tres órdenes de gobierno, integrantes de la etnia Yaqui de la comunidad de Loma de Guamúchil dieron a conocer que se acordó una audiencia a celebrarse este miércoles, advirtiendo que de no darse o no avanzar en los acuerdos se tomarán medidas extraordinarias.

Juan Luis Matuz, capitán en Loma de Guamúchil, mencionó que desde hace tiempo se habían iniciado mesas de trabajo para avanzar en las necesidades de la comunidad. Sin embargo, ante la falta de cumplimiento en temas como la regularización de varios predios en el pueblo de Cócorit, avance de los trabajos de la rehabilitación del Distrito de Riego Yaqui en la zona, así como la situación legal de la petición del derecho de vía además del tema del agua potable y drenaje en la zona.

En la última reunión se realizó una apertura simbólica de la llave del tanque elevado en dicha comunidad, pero tras un par de semanas la falta de líquido volvió a ser un problema, mismo que aún persiste. "Nada más fue pantalla, porque echaron el agua con pipas y hasta ahí, es la molestia que tenemos, el pueblo tuvo agua solo una semana y otra vez están batallando", señaló.

Por lo anterior, el pasado domingo se recibió a un representante del gobierno a quien le notificaron la urgencia de retomar las mesas de trabajo, advirtiéndole que de no concretarse se tomarán medidas de presión, aclarando que estas no buscan afectar a terceros, pero es la forma que tienen de presionar para ser escuchados. "Se tomarían medidas más fuertes, como le dimos a conocer a la persona que mandaron el domingo aquí al venado, ya si no hay acuerdos mañana (miércoles) se tomarían medidas más fuertes, aunque no quisiéramos afectar a terceros como decíamos, pero ahí el gobierno no piensa, nos citaron a las 11:00 horas allá en Obregón", explicó.

Finalmente, los manifestantes señalaron que mantendrán su presencia en el Danzante Yaqui, sin realizar bloqueos carreteros a menos que no se cumpla lo acordado con los representantes del Gobierno.