Lo sacaron de su casa con engaños

El hombre, quien está a 3 meses de jubilarse, actualmente trabaja de velador en una antena telefónica ubicada en la calle 2 y Antonio Caso, al poniente de Ciudad Obregón.

Debido a que le descuentan 1500 pesos quincenales de su crédito de vivienda, comentó que trabaja dos turnos, para poder cubrir las necesidades básicas de él y su esposa.

"No se vale que me sigan descontando el dinero y otras personas estén viviendo a gusto en mi casa", comentó Gilberto, quien recordó que un abogado le dijo que podría ayudarle a liquidar su crédito de vivienda; incluso le dijo que podría obtener dinero a la mano, por lo que accedió a firmar una carta poder; cediéndole su domicilio ubicado en la calle Ramón Guzmán entre 19 de Noviembre y Cerrada 2, de la colonia Luis Echeverría.

"El licenciado Efraín Valenzuela y Carlos Anaya me dijeron que me iban tumbar la cuenta de Infonavit, yo confié en ellos, me sacaron de mi casa y metieron a otra familia".

Gilberto Arreola, también mencionó que junto a su esposa invadió una casa en Urbi Villa del Real, situación que le parece injusta.

Asimismo, dijo que ya se ha acercado a varios abogados, pero ninguno le ha ayudado a recuperar su vivienda y solo le han sacado dinero.

"Ahorita he estado platicando con un licenciado y me cobra 25 mil pesos, pero no tiene la certeza de que pueda ganar el caso, por eso yo le hago un llamado a las autoridades, para que nos echen la mano, somos personas humildes y nos sentimos muy mal, esto es una injusticia", finalizó.