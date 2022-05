Lo graban maltratando a un perro y amenaza a jóvenes con un arma

Dylan Martínez narró que se encontraba en el lugar con su mascota, una perrita llamada Lilith, a quien sacó a pasear ya que es un área abierta, con acceso para todas las personas y sus animalitos.

PUBLICIDAD

"Yo estaba paseando a mi perrita en este parque, que es un área abierta, no tiene rejas por ningún lado, por lo que todo el que quiera puede pasar", contó el joven.

"En eso llegó un señor que siempre trae a su perro, que es un chihuahua, pero jamás deja que otros canes se le acerquen. En el momento en que mi perrita Lilith se acercó, el señor no quitó a su perro, sino que le dio una patada en la cara a mi perra, por lo que yo me enojé bastante y le reclamé. Si yo que soy el dueño de la mascota no la maltrato, no voy a permitir que venga otra persona y sí lo haga".

Martínez destacó que el hombre no reaccionó de la mejor manera y lo amenazó. "Usted no sabe quién soy. Usted no sabe lo que voy a hacer. Yo soy un exfuncionario", y se retiró del lugar; sin embargo, cinco minutos después volvió, pero al ver que había otras personas acompañando al joven, le bajó un poco a sus amenazas".

"Luego se dio cuenta de que lo estábamos grabando y sacó un arma amenazándonos", dijo Dylan Martínez.

"No se vayan a meter conmigo, hijos de pu&%, que les doy plomo", amenazó el sujeto, al momento de sacar un arma de la bolsa de su pantalón, cuando se percató que los vecinos estaban registrando su comportamiento en sus teléfonos celulares.