Llegará bomba para desnivel esta semana

El funcionario explicó que el proveedor les dio a conocer que la tardanza se debió a que la fábrica que surte al proveedor no contaba con las piezas necesarias.

"En esta semana, nos comentó el proveedor de la bomba, que llega el día 26, esperemos así sea y empezaremos a trabajar; se retrasó un poco por unos componentes especiales que lleva la bomba, la fábrica no las tenía y tardó en llegarles a ellos", precisó.

Añadió que en el desnivel de la No Reelección no se han tenido problemas, por lo que no se requieren cambios.

Sobre la bomba que se tenía resguardada adquirida en administraciones pasadas, Lugo Armenta dijo que ya se recuperó y está en talleres.

"Está en talleres, la están arreglando también y esperamos que salga en unos diez días", puntualizó.