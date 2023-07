Liberan Caseta de Esperanza

Las manifestantes que mantenían tomada la Caseta de Esperanza desde el viernes pasado, fueron desalojadas por autoridades federales y aseguran que volverá a liberar el punto de peaje después de la visita del presidente de la República a la región.

La vocera de Mujeres Activas de Cajeme, Alba Luz Borbón, explicó que fueron desalojadas el martes por la noche y se acordó con los grupos que tenían tomadas las otras casetas volver después del 16 de julio.

"Hemos decidió reorganizarnos y continuar con la lucha por el Libre Tránsito pasando la visita del presidente de la República", detalló.

Los manifestantes aseguran que no se está cumpliendo con el derecho de libre tránsito, ya que el “Chip” de residente no está disponible para todos, además que no existen rutas alternas.

De momento en la Caseta de Esperanza, se retomaron los cobros para las personas que no cuenten con el “Chip” del Programa de Residente y no se tienen reportes de incidentes después del desalojo de los manifestantes.

Los manifestantes aseguran que la autoridad debe garantizar el libre tránsito para todos los habitantes del sur de Sonora y que no se pongan tantas trabas para tramitar el “Chip”.