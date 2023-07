Laguna del Náinari. Estudio revela la presencia de grandes cantidades de plomo

A través de un estudio en metales pesados de aguas derivadas de la Presa Álvaro Obregón y en la Laguna del Náinari, se detectó que la también conocida como "Novia de Cajeme", tiene una gran cantidad de plomo y hierro, informó el profesor e investigador en Ingeniería Ambiental en Itesca, Martín Villa Ibarra.

El experto en temas ambientales comentó que aunque la problemática es competencia de la federación, los tres niveles de gobierno tienen el conocimiento de que la Laguna del Náinari requiere de un sistema hidrodinámico, aunque éste sea costoso.

"La Laguna tiene un problema de diseño, además de costos, el agua es cara, la vende el Distrito de Riego muy cara, se tiene que pagar y por cuestiones de costo no está circulando, además el canal por donde sale está más arriba que por donde entra, está difícil que haya buena dinámica en el agua", explicó.

El académico recordó que si bien hace dos años se colocaron aireadores en el lugar tras los niveles de agua con los que contaba, lo cual sirve para degradar la materia orgánica del agua, no ha sido suficiente.



"A mí me preocupa por ejemplo, la gente que va y pesca, se supone que no permiten la pesca para consumo, no se pueden llevar los peces, pueden pescar y liberarlos ahí, pero quien sabe", comentó.



Villa Ibarra agregó que el estudio realizado fue con fines académicos y para que la comunidad estudiantil comprenda acerca de los diversos ejercicios de investigación que se realizan en las instituciones de nivel superior.