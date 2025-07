La inseguridad no es clave para inhibir inversiones

En cuanto a la percepción de inseguridad relativa al ámbito empresarial, el homicidio no es tan determinante para que empresarios foráneos tomen la decisión de instalarse o no en una localidad, pues hay otros que les impactan de manera más fuerte y que no son tan comunes en Sonora, consideró Arturo Fernández Díaz González.

El presidente de Sonora Global expresó que la percepción de los habitantes de una región es muy distinta a la que pueden percibir quienes pretenden invertir sus capitales ya que, más que el homicidio --un delito recurrente en el municipio de Cajeme--, a los inversionistas les preocupa el robo de tráileres con mercancías o con materia prima, así como el secuestro o extorsión del que pudieran ser víctimas sus ejecutivos, y que actualmente en el sur de la entidad no están entre las mayores incidencias delictivas.

Comentó que ya se están recaudando por parte de las autoridades hacendarias estatales los recursos provenientes del dos por ciento sobre la nómina de las empresas, que deben ser depositados al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad, destinando el 80 por ciento a proyectos relativos a la seguridad y el 20 por ciento a los de desarrollo económico.

Este mecanismo, que contempla recibir proyectos ciudadanos sobre el tema, podría recaudar mil millones de pesos anuales para ser aplicados, pero podría estar dando resultados tangibles hasta el año próximo, estimó.

Dependerá de la presentación de los proyectos por parte de la sociedad y su posterior aprobación por parte del comité técnico, que los recursos sean destinados a estos, dijo para concluir.