Advierte de fraude en importación de vehículos

De un tiempo a la fecha se ha detectado el fraude en la importación de vehículos de procedencia extranjera, cometido por algunas agencias aduanales que entregan pedimentos de importación irregulares, por lo cual esas unidades no pueden obtener placas de circulación, dejando desamparados a los poseedores de estas, advirtió Fidel Lugo Ayala.

El coordinador nacional de Sippafa comentó que este problema se deriva de la solicitud que hace una agencia aduanal que solicita un amparo a la justicia federal, para poder realizar la importación de algún vehículo que ya está internado al país, pero al hacerlo se les permite hacer el trámite previa entrega de un pedimento denominado A3, que sirve únicamente para hacer la nacionalización de una unidad por parte de la misma empresa.

Sin embargo, dichas agencias aduanales, con base en un mismo amparo están efectuando la importación de varios vehículos a nombre de la misma empresa, que posteriormente ponen a la venta y los ciudadanos, al momento de intentar sacarles placas, se encuentran con que esto no es posible por el tipo de documento con el que se avaló la internación legal al país.

Son las agencias fiscales las que al percatarse del tipo de pedimento que llevan las unidades no permiten la obtención de las placas, pues sólo sería factible que las mismas agencias aduanales hagan el trámite de emplacamiento y no los particulares, ya que ese documento les avalaría para vehículos de uso para la empresa y no para la venta, afirmó.

Incluso, dijo, hay agencias aduanales que con este método están trayendo a México vehículos que aún están en Estados Unidos, obteniendo el pedimento de importación y haciendo el pago de los impuestos correspondientes; pero ese procedimiento es ilegal.

Llamó a los ciudadanos que intentan adquirir un vehículo nacionalizado a verificar que el pedimento sea el de tipo A1, ya que hay otro documento, el A2, que es para unidades fronterizas.