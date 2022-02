Karla , guerrera que ama la vida

Ha aprendido a vivir con una afección cardiaca que le descubrieron cuando tenía solamente 4 años de edad

Por: Fabiola Navarro

Karla Arellano, de 37 años de edad, ha aprendido a vivir con una afección cardiaca que le descubrieron cuando tenía solamente 4 años de edad y que le ocasiona únicamente 40 latidos por minuto, cuando lo normal es de entre 60 y 100 veces por minuto y por lo cual es candidata a un marcapasos que espera le coloquen.

Por esta afección, puede llegar a morir súbitamente, según le comentan los médicos especialistas que la mantienen a la espera desde hace años de un marcapasos y por lo cual le impedían embarazarse.

Sin embargo, Karla demostró que para Dios no hay imposibles, según sus propias palabras y actualmente es madre de un pequeño de seis años de edad.

No le teme a la muerte, pues dice puede llegar en cualquier momento y fallecer súbitamente, incluso dormida y ya no despertar, según los médicos que le atienden en el área de cardiología de la Unidad Médica del Alta Especialidad (UMAE) del Seguro Social de Ciudad Obregón, a donde acude a sus citas frecuentemente, desde Mazatlán.

Karla prefiere no pensar en sus males sino disfrutar cada momento. Casada y de profesión contadora pública, ha desarrollado su vida haciendo ejercicio, gozando de la compañía de su mamá, familia y amigos.

"Lo único que me preocupa es morir de repente y dejar a mi hijo, sé que estará bien con su papá y la familia, pero me gustaría gozarlo más años, verlo crecer", mencionó.

"No sé qué haré cuando me pongan el marcapasos, si es que lo llegan a hacer, porque me da un poco de miedo no poder hacer las cosas que estoy acostumbrada a hacer. Por otra parte, nunca he reprochado a Dios por esta condición, así nací, al contrario, le agradezco que aún esté aquí", finalizó.