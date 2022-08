Joven indigente podría ser Alexis, desaparecido en Pueblo Yaqui

La líder del colectivo, Nora Lira Muñoz, destacó que por redes sociales circularon fotografías de un joven en estado de indigencia en las calles de Zapopan, quien dijo llamarse Alexis y ser originario de Sonora, y cuyas características físicas coinciden con las de Uriel Alexis Barraza Bojórquez, hijo de una de las miembros del grupo de búsqueda.

"No sabemos a ciencia cierta si es Alexis, pero tiene mucho parecido. Queremos estar tranquilas de si es o no, para descartar la posibilidad. Ahorita no sabemos exactamente en qué parte está este joven, porque es difícil ubicarlo en un punto debido a su condición de calle. Queremos tener más certeza, por eso empezamos a movernos, para dar tranquilidad a su familia", externó Lira.

Las Rastreadoras de Ciudad Obregón están recibiendo apoyo de la Comisión de Búsqueda de Jalisco; sin embargo, ante la falta de más información sobre el sitio donde fue tomada la foto al joven, no se ha podido avanzar lo suficiente.

Lira Muñoz mencionó que estas situaciones suelen pasar mucho en redes sociales, debido a que la ciudadanía quiere ayudar y suben fotografías de personas en estado de indigencia en otras entidades, y algunas de ellas han resultado ser reportadas como desaparecidas; sin embargo, a veces añaden poca información, por lo que se vuelve más complicado localizarlos.

Respecto a los familiares de Uriel Alexis, de quien no se sabe nada desde 2019, no cuentan con los medios económicos para viajar de inmediato en su búsqueda, por lo que esperan información fidedigna de su paradero para trasladarse hasta aquel estado o al menos hacer una videollamada con él y ver si se trata de su familiar.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado destacó que intentarán mantener contacto con las Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco para ayudar en el caso.