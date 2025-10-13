Itson brinda atención psicológica a la comunidad

En busca de impulsar la salud mental y bienestar emocional a la población de Cajeme, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) brinda atención psicológica a costos accesibles, informó la coordinadora del Centro de Atención e Investigación del Comportamiento Humano (CAICH), Alma Delia Silva Ortega.

Explicó que los servicios psicológicos del ITtson no solo para los estudiantes, sino para la comunidad de Cajeme en general, ya sean niños, adultos o estudiantes de otras instituciones educativas.

"Damos atención a la comunidad externa, vienen escuelas, colegios, incluso de otras universidades que conocen el trabajo que se hace desde CAICH y hemos recibido esta respuesta de solicitud de los servicios de CAICH, estamos brindando los apoyos", mencionó

La académica detalló que las personas que requieran de los servicios psicológicos deben acercarse a las instalaciones del CAICH ubicadas en el Itson Centro, con el fin de hacer una solicitud formal en la que se les hace una entrevista breve para conocer el motivo por el cual busca ayuda.

"Después pasa a un espacio de análisis del caso en función de qué es lo que necesita y, si está en nuestra competencia, poderlos ayudar, después de eso se asigna a una persona que le atenderá", informó.

La atención psicológica se brinda por parte de alumnos de los últimos semestres de licenciatura o de alumnos de posgrado, ambos casos son supervisados por asesores del Centro Especializados en Atención Psicológica.

Las intervenciones son breves, es decir, con un máximo de 12 sesiones y posteriormente se decide si la persona requiere ser canalizada a otra instancia para su seguimiento.

La edad no es un impedimento, ya que se ha trabajado desde niños de preescolar en conjunto con los padres hasta la edad adulta y tercera edad, así como con alumnos de nivel básico y preparatorias de Cajeme.

El costo de las sesiones de atención psicológica es de 120 pesos, lo que permite proveer de mejores servicios a la población.