Inunda basura a Cajeme: EAG

Falta cultura de reciclaje y separación de residuos, afirma

Por: Francisco Minjares

La falta de cultura de reciclaje y la separación de basura en Cajeme es grave, además que hay sectores de la ciudad en la que el tiradero de residuos sólidos se ha vuelto un serio problema, Omar Eduardo Angulo Gallegos, coordinador operativo de la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui.

"Hace mucha falta que tengamos una cultura de reciclaje y de separación de residuos", dijo, al añadir que hay voluntarios ciudadanos que participan en la reforestación de la entrada sur de la ciudad y la calle Meridiano, de donde se retiran a diario dos remolques de basura.

Son dos remolques diarios de basura y es la misma gente que no tiene conciencia, los mismos traileros que se estacionan, que no buscan un bote de basura, hemos visto a la gente que tira la basura en la carretera, en un baldío".

Dijo que es necesario para la población conocer el tipo de residuos orgánicos tienen en su casa y cuáles son los que se puede hacer composta, como es el caso de las hojas de los árboles.

"Nos falta conocer eso, que las hojas de los árboles no es basura, las puedes dejar ahí, protegen el suelo, más ahorita en época de sequía, el árbol no va a pedir agua porque no se evapora la humedad que tiene, no se evapora con el Sol, te va a pedir menos agua, pero la gente piensa que son basura esas hojas, se va a eliminar y convertir en un nutriente para el árbol",

Dijo que la Salle Ponguinguiola ha instalado botes separadores en las escuelas, lo cual facilita el proceso de desechar la basura y ayuda a crear conciencia entre los niños.