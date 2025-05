Integrantes de la Etnia Mayo piden apoyo al Gobierno Federal ante la sequía

Al llevar a cabo una manifestación pacífica en la plaza Álvaro Obregón de Cajeme, miembros de la Etnia Mayo reiteraron su petición al gobierno federal para que este realice un análisis a profundidad de la situación que se vive por la sequía en Sonora y se vea de qué manera se les puede apoyar a las familias que se ven afectadas.

Con lonas en mano, los manifestantes se instalaron en la zona mencionada y expusieron que se realizó una solicitud a la Presidencia de México, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión, sin embargo, la respuesta a sus peticiones "no ha sido favorable", por lo que valoran recurrir a fundaciones nacionales e internacionales, para su intervención.

Wilfredo Armenta Gastélum, asesor del gobernador tradicional de los 8 pueblos mayos de Etchojoa, Feliciano Jocobi Moroyoqui, explicó que se ven afectados por la falta de agua comuneros y pequeños propietarios del Valle del Mayo, tanto en Huatabampo como en Navojoa y otras partes de Sonora.

"Se pide que se nos den (autoridades federales) la atención para un análisis del problema recurrente de la sequía, porque este año que acaba de concluir no es el primero, pero sí es el que nos ha dejado completamente fuera de apoyos, porque existimos ejidatarios en el sur de Sonora que tenemos rentada la tierra y los inversionistas tienen la posesión relativa, por la crisis que se vive en el Valle del Mayo, ejidatarios y propietarios tienen la parcela rentada y el problema se recrudece por la falta de agua. La contestación no fue buena para nosotros, se nos dice que la Dirección de Sader no tiene los medios económicos para ayudarnos, y la comunidad indígena estamos viviendo una crisis profunda en lo económico, no hay entradas para la familia y a estas alturas no ha llovido, esto no es nuevo, lleva más de 5 años", dijo.

Al interior de las familias hay problemas serios con los estudiantes en la escuela, con pagos del agua y luz, así como de alimentación, mencionaron.

"Todo el problema que se da en lo económico nos perjudica y nos ha ganado la situación, hay ejidatarios sobregirados con la venta de tierra hasta por 5 años, no se los ha puesto atención. Esto no es cuestión política, es una necesidad. Los congresos nos han dejado solos, porque no hubo una ley que dijera va haber un tabulador para que haya un precio justo de la renta de la tierra", dijo.

En los ejidos de la Etnia Mayo se ha vendido hasta el 65 por ciento de los terrenos ejidales, mencionaron los miembros de la Tribu.