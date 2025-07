Instalan Consejo Municipal de la Paz y Justicia Cívica en Cajeme

Integrantes de asociaciones religiosas, cámaras empresariales, así como funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, conformaron el Consejo Municipal de Paz y Justicia Cívica, que implementará acciones en 14 colonias de Cajeme que han sido focalizadas por sus altos índices delictivos.

Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno de Sonora, destacó la importancia de trabajar en conjunto para prevenir la violencia. "Tenemos muy claro que los ministros de culto son aliados estratégicos para poder lograr la regeneración del tejido social, de llevar un mensaje de paz, uno de restauración en donde podamos fortalecer los valores morales y espirituales, importantes y fundamentales para tener éxito en esta misión de la presidente de México, que es una cultura de paz, un modelo de convivencia que convoque a todos los actores de nuestra sociedad", explicó.

Tras la toma de protesta de los integrantes de este Consejo, Clara Luz Flores, titular de Asuntos Religiosos en el gobierno federal, dio a conocer que solamente con un esfuerzo conjunto se puede construir la paz social.

"No es una reunión burocrática más, no es una reunión donde venimos al evento y nos vamos, más bien es una unión de esfuerzos y capacidades para construir la paz en un entorno, no se construye de la noche a la mañana, se tiene que tener amor y comprensión. Hay una unión de voluntades de universidades, asociaciones civiles, asociaciones religiosas, todos enfocados en un diagnóstico especial", dijo.

Agregó que cada 3 meses se realizarán mediciones de las estrategias que se implementen, y se hará una evaluación anual para analizar si se tienen que redireccionar acciones.

El alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, dio a conocer que entre las colonias que se tienen focalizadas se encuentran Las Areneras, Nueva Palmira, Russo Vogel, Esperanza Tiznado, Aves del Castillo, Cajeme, Beltrones, y Las Haciendas.

El 21 de julio se instaló el Consejo Estatal de la Paz, evento que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Cajeme.