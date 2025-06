Indigna tercer asesinato de una mujer en Cajeme

Ante los tres asesinatos de mujeres que han ocurrido en el mes de junio, Guadalupe Hernández López, hizo un llamado para que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), investigue y proceda con perspectiva de género en contra de los responsables.

La representante del Colectivo por la Educación Democracia y Género, destacó que es necesario mostrar la utilidad de los operativos realizados por los uniformados en los diversos puntos del municipio de Cajeme.

"Los resultados nos hablan: presencia de grupos delictivos que no son detenidos, que no se investigan las causas de las muertes y sobre todo no hay castigo para los responsables", lamentó.

Destacó que es inaceptable que los encargados de garantizar la seguridad a los ciudadanos, argumenten que la gran mayoría de muertes violentas se deban al alto consumo de drogas.

Hernández López, reiteró la importancia de que la Fiscalía presente las causas de las privaciones de la vida de mujeres en contexto de violencia por narcomenudeo.

"Por supuesto que la muerte de mujeres en el marco del combate al narco, en definitiva, están en desventaja y suelen ser víctimas de género y subordinación", comentó.

VÍCTIMA RECIENTE

La última víctima fue una joven mujer de 33 años, quien fue asesinada por impactos de bala, la madrugada de este lunes en el fraccionamiento Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón.

Luego del hecho, sus familiares intentaron salvarle la vida, trasladándola en vehículo particular a la Unidad Médica Familiar (UMF) número 33 del IMSS, en la Comisaría de Cócorit; sin embargo, murió a las afueras del inmueble, tras no haber servicio de urgencias.

DATO:

De las tres privaciones de la vida hacia mujeres, una de ellas fue víctima colateral.