Inconformidad de empleados y derechohabientesdel IMSS en contra de Protección Federal

Un grupo de empleados y derechohabientes del IMSS en Ciudad Obregón, se manifestaron en contra de lo que consideraron abuso de autoridad por parte de los elementos de Protección Federal que resguardan las instalaciones del complejo hospitalario.

Inicialmente, derechohabientes de los servicios del IMSS, en el área de la calle Hidalgo, dijeron sentirse inconformes por la manera como son tratados por el personal federal que el Instituto comisionó para cuidar de las instalaciones, por la falta de criterio en el trato al ciudadano común y corriente.

Gema Brenda Chávez, quien dijo ser sobreviviente de cáncer y viene del vecino Estado de Sinaloa, mencionó que tiene que acudir continuamente a sus hormonoterapias, y dado que estas en ocasiones la debilitan, se hace acompañar de una hija, sin embargo, como no cuenta con tarjeta IMSS por no ser derechohabiente, no la dejan pasar.

Además, por ser muy largos algunos de estos tratamientos, ella se ve obligada a llevar alimentos a las instalaciones del IMSS, los cuales también pretenden restringirle, lo cual consideró injusto e inhumano.

Óscar Valenzuela, quien tiene un negocio de alimentos en los alrededores de la unidad Multifamiliares y que quedó encerrado con la colocación de malla ciclónica, manifestó ver muchas injusticias diariamente por parte de estos agentes, como es el mal trato que dan a ancianos, discapacitados y enfermos de cáncer en tratamiento.

Su lonchería –afirmó—antes servía de albergue a estas personas mientras sus familiares llegaban a recogerlos, pero ahora ya no pueden pasar al mismo.

Margarita Lachica, que también vende alimentos por la calle Hidalgo, expresó sentir mucha impotencia al ver que los familiares de los pacientes internados de escasos recursos, ahora tienen que dormir como indigentes, en las banquetas, además que tienen que buscar donde hacer sus necesidades fisiológicas, desde que llegó Protección Federal a hacerse cargo de la seguridad del Instituto, cuando hay mucho espacio en las áreas comunes para descansar, sin arriesgarse a ser asaltados o agredidos por malvivientes.

Trabajadores, hostigados

Un grupo de trabajadores expresó que son hostigados a diario por los agentes federales, como David, quien dijo ser enfermero en el Hospital de Especialidades número 2, y sentirse hostigado como empleado.

"Nos tratan como delincuentes, no como trabajadores; que estas personas se aboquen a detener delincuentes y a incautar armas y drogas, que es lo que saben hacer", expresó.

"José" –nombre ficticio—mencionó que los agentes de seguridad se comportan de manera muy altanera y prepotente, sobre todo con las mujeres. "Recientemente, a una compañera le querían negar el acceso porque llevaba una sombrilla para protegerse de los fuertes rayos del sol que ya se dejan sentir, alegando que esta se puede convertir en un arma blanca", afirmó.