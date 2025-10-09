Han decomisado más de 2 mil motos en Cajeme

En lo que va del año se han decomisado en Cajeme más de 2 mil motocicletas como parte del operativo implementado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, informó el titular de la dependencia Claudio Cruz Hernández, quien destacó que se detiene principalmente a jóvenes.

En promedio, se decomisan entre 10 y 12 motos por día, explicó, lo cual puede ser por distintos motivos, entre ellos el exceso de velocidad y la falta de placas, casco o licencia de manejo.

"Diario son entre 10 y 12 motocicletas que se han estado recuperando, llevamos más de 2 mil aseguradas en lo que va de este año y es por distintos motivos, uno de ellos es la falta de placas y licencia, otro por no llevar caso, realizar maniobras peligrosas e ir a exceso de velocidad, esto lo realizan en su mayoría menores de edad, siguen estos operativos entre los 3 niveles de gobierno", dijo.

El presidente municipal, Javier Lamarque, destacó que este operativo ha tenido resultados exitosos.

"Hay son los operativos de control de tránsito de motocicletas, sobre todo porque este vehículo es usado para cometer homicidios particularmente. Los resultados han sido exitosos, esto ha contribuido a la disminución de homicidios en nuestro municipio, y cuando se les detiene a los conductores es por algún motivo", mencionó.

El 50 por ciento de los homicidios que se cometen en Cajeme involucra la participación de motocicletas.