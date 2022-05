Guardia Nacional suple a Tránsito Municipal

"Llegan muchas personas con quejas de que la Guardia Nacional los detuvo, reviso´ sus vehículos, los paro´ en un reten y esas no son sus funciones, desgraciadamente han venido porque los están extorsionando", señaló´. "La Guardia Nacional yo creo que esta´ haciendo mal su trabajo, no se´ que´ planes tienen, porque nada bueno ha traído a la ciudadanía, fue creada para otra cosa, no para andar haciéndola de Transito, ni parando carros", apunto´.

Resaltó que los retenes que realizan elementos de la Guardia Nacional, Secretaria de Marina, Policía Estatal y Policía Municipal, son también inconstitucionales, ya que las personas tienen derecho a circular libre por las calles. Destaco´ que ya no son los elementos de la Secretaria de Seguridad Publica Municipal los que más quejas por violación a las garantías individuales y por extorsiones tienen y que únicamente se presenta en casos aislados.