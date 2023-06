Garantiza alcalde Cajeme iluminado

Luego de que miembros del Movimiento Ciudadano, advirtieran que cerca de 43 mil ciudadanos se quedaron sin alumbrado público gracias a la contratación de la empresa Efficiency Matters Corporation (EMCO) y la nulidad de contrato con Optima Energía, el alcalde negó que esto vaya a suceder.

El munícipe defendió que más de 100 mil personas aproximadamente, ya se encuentran a oscuras debido a que se contrató en el pasado a la empresa Optima Energía por la renta de 25 mil luminarias, sin incluir el mantenimiento de las mismas.

"Ahora con la nueva empresa se va a garantizar el funcionamiento y mantenimiento de 38 mil luminarias y solamente pagaremos la mitad de lo que se le daba a Optima Energía. Vamos a iluminar a Cajeme, por supuesto que nadie se va a quedar a oscuras, eso está garantizado", mencionó.

Sobre los señalamientos de los integrantes del Movimiento Ciudadano, de que Optima Energía se llevará sus luminarias una vez que termine el litigio jurídico que hay entre el Ayuntamiento y la compañía, el alcalde dijo tener seguridad de que los resultados estarán a favor del Gobierno municipal.

"Que quede claro, no se van a llevar ninguna lámpara. La nueva empresa se va a responsabilizar por la totalidad del alumbrado público, no como la anterior que era muy cara y que era fantasma, no sabíamos ni quién era el dueño", agregó.

Lamarque Cano especificó que anualmente se le pagaba a la empresa Optima Energía una cantidad de 41 millones de pesos, mientras que a la nueva compañía se le hará un pago de aproximadamente 20 millones de pesos, lo que permitirá al Ayuntamiento ahorrar recursos y destinarlos a cubrir otras necesidades.

Para finalizar, el alcalde dijo que EMCO podría iniciar operaciones en el Municipio para antes de que finalice el presente año, pues actualmente sigue el respectivo proceso administrativo.

El alcalde dijo que la nueva empresa contará con talleres, grúas, equipo y oficinas instalados en el Municipio, para atender directamente el tema del alumbrado público.