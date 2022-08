Ganará un título, pero a la paciencia

Sin embargo, tener el título en sus manos parece una tarea más que imposible, pues ahora la SEC le pide volver a estudiar la preparatoria al no reconocer casi cinco años después su certificado.

Ello, debido a que si bien, reconocen la validez del certificado de preparatoria emitido por una institución en el estado de Oaxaca que cuenta con el Registro de Validez Oficial (RVOE) a nivel nacional, en Sonora no es válido.

Esa situación, afirma, podría estarse repitiendo en centenares de personas de la entidad.

María Isela termino sus estudios de Licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, en diciembre de 2021.

La universidad emitió una constancia de su situación pues previamente, para ingresar a la carrera, ella les presentó su certificado de preparatoria emitido por la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología del Estado de Oaxaca, y fue admitido sin ninguna objeción.

La institución emitió un certificado con promedio general de 8.5 en favor de María Isela, documento que cuenta con la autentificación y legalización del Gobierno constitucional del Estado de Oaxaca, por lo que se considera el documento como válido.

Posteriormente, María Isela acude a la universidad CEUNO y presenta ese documento el cual le es admitido sin ningún problema, pero para su sorpresa el 2020, a mitad de carrera, sin notificación de la SEC la Universidad le refiere que ese certificado de Oaxaca tiene que ser rechazado, por lo que procede a notificar a la Secretaría de Educación de Sonora, dependencia que nunca dio respuesta.

“Esto es discriminatorio para mí, me victimizan y revictimizan, porque de un plumazo con el oficio 215/2020 firmado por el Profesor Onésimo Mariscales Delgadillo, entonces Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, me refieren que los certificados emitidos por la CGEMSySCyT, dos instituciones más, una de Nayarit y otra de Veracruz, esos certificados emitidos son auténticos pero no válidos para el estado de Sonora por presuntamente presentar inconsistencias.

“Jamás nadie me ha aclarado, nadie se ha atrevido a decirme algo, tampoco he recibido justificación de la SEC de lo que están emitiendo, en ese oficio refieren que están a la espera de una resolución jurídica de la que ningún de los alumnos afectados ha tenido conocimiento porque jamás han informado tal determinación, ni han mostrado ni abierto procedimientos administrativos donde informen y den el derecho de audiencia para defenderse”, declara.

Esta lucha que ha iniciado la llevó estar presente en el evento del domingo donde alzó la voz exigiendo justicia al Presidente Andrés Manuel López Obrador y que obligó al Gobernador del Estado Alfonso Durazo y personal de Presidencia de la República se le aproximaran, momento que aprovechó para hacerles llegar sus documentos.

Considera que obtener un certificado de preparatoria es un derecho legal porque se trata de un documento validado que no puede ser pisoteado como para ser suspendido.

Agrega que el 3 de Julio de del 2022 presentó un oficio ante la Secretaría y otro en CEUNO para que le ofrezcan información clara del porqué de la determinación siendo la única respuesta la de la universidad, donde le dicen que ahí sólo siguen lo que ordenan de la SEC.