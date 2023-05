Familiares de alumnos toman escuela en Ciudad Obregón

Con una cadena y candado en la entrada principal amaneció la primaria Esteban Teros Careaga.

Por fuera del centro escolar un grupo de madres y padres de familia que manifestaron estar inconformes con la labor que ha realizado la directora, Grecia Guadalupe Cota Acosta.

"Es autoritaria, la manifestación la hacemos porque pedimos mejores condiciones del plantel, los bebederos no sirven, los baños están todos sucios y una lámpara se va caer", expresó Elizabeth Herrera.

La presidente de la asociación de padres de familia ubicado por la calle Palma Areca, entre Almendro y Acacia Rosada en la colonia Beltrones, indicó que la responsable del plantel no ha atiende las peticiones y los evade.

"No se hace responsable, se siente respaldada por sus superiores, además de las malas condiciones de la escuela en la cooperativa venden fruta en mal estado, lo que ha causado que varios niños se hayan enfermado", señaló.

Los padres y madres de familia que se reunieron en punto de las 7:30 de la mañana por fuera del plantel escolar, indicaron que permanecerá cerrado hasta tener una respuesta por parte de las autoridades educativas.

"Queremos hechos, no queremos a la directora porque en los 5 años que tiene enfrente de la escuela no ha hecho nada por ella, trabaja por el suelo, no por amor a su profesión", expresó, Diana Guadalupe Ogaz Anaya, madre de familia.

Estuvimos en espera de la directora, Grecia Guadalupe Cota Acosta, para conocer su postura, pero no se presentó.