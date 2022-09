Exigen destitución de director

"Mi problema es que mi niño hoy se levantó llorando, no quiso entrar, salió corriendo del salón, diciendo que se quería ir. Se me hizo raro que se metió hasta el asiento de atrás del carro y no quería salir, ya estuvo hablando también y dijo que tenía miedo, pero no dice a qué le tiene miedo, quiero llevarlo a un psicólogo o con alguien que pueda ayudar", aseguró José Francisco Cardona Lozano padre de un pequeño de 8 años.

Los inconformes, aseveraron al decir que el sindicato o autoridades educativas se encuentran encubriendo a Palma Sotelo, ya que consideran que en lugar de destituirlo o jubilarlo lo cambian a diversos planteles, en los cuales recibe la misma acusación de los papás y mamás de las y los pequeños