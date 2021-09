Evitarán juicio ciudadano al no permitir ir al Grito

"La delincuencia las calles por donde quiera que vayas es un "cochinero", drenajes tapa­dos, hay mucho que hacer y no se hizo nada, al contrario, esta­mos peor peor y peor", aseveró la señora Lorena Araujo Ayala .

Incluso hay habitantes que aunque se permitiera el acceso no irían, porque consideran que en Cajeme no hay nada que ce­lebrar, solo malos manejos mo­netarios que dejaron en ruinas el Municipio.

"Yo no fuera, porque la ver­dad hay mucha injusticia ahorita y no es como para andar hacien­do gritos, menos el presidente de aquí, yo no fuera", expuso Karen Casas Arredondo.

El señor Cirilo Martínez Ele­nes comentó que la contingen­cia sanitaria es solo un pretexto para que los cajemenses no asistan a Palacio Municipal.

"No, pero yo veo más gente en el tianguis, en las plazas, in­clusive con niños", mencionó.

La gran mayoría llegó a la conclusión de que celebrarán las fiestas patrias en la tran­quilidad de su hogar, donde preparan platillos típicos, como pozole, tamales y menudo, así como aguas frescas para cenar en familia.