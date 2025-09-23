Evacuan primaria por panal de abejas en Obregón

Alrededor de 540 estudiantes fueron evacuados de la primaria Herman Huss en la colonia Urbi Villa por la presencia de un panal de abejas que ponía en riesgo a los alumnos y docentes.

Tania Estrada, directora de la primaria, explicó que el panal de abejas está desde el ciclo pasado y aunque ya se había retirado, éstas regresaron y se reinstalaron en el plantel educativo.

Este martes se decidió suspender clases en la primaria debido a que las abejas se encontraban inquietas y los estudiantes corrían el riesgo de ser atacados, por lo que decidió evacuarlos, sobre todo frente los acontecimientos recientes que se han presentado en Cajeme.

"Los niños ingresaron de manera normal, llegaron a sus aulas, pero a las 8:20 personal de mantenimiento me informa que las abejas están muy alborotadas y había que hacer algo, salgo a verificar la situación y efectivamente las abejas están muy alborotadas y con los antecedentes que hemos visto en Cajeme decidimos salvaguardar la integridad de todos los estudiantes, avisando a los padres de familia y evacuándolos por la puerta lateral, lo más alejado al panal de abejas".

RESPONDEN A LLAMADO

El llamado fue atendido por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Departamento de Bomberos de Cajeme, quienes acordonaron el lugar para evitar que entrara al plantel por la puerta principal, además se acordó que llegaría un apicultor para retirar a las abejas hacia un lugar seguro sin poner en riesgo a la población.

Se espera que las clases se retomen entre el miércoles y jueves, cuando no haya ningún riesgo de la presencia de abejas en la primaria de Cajeme.