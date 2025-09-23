  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 23 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Evacuan primaria por panal de abejas en Obregón

La directora dijo que se decidió suspender clases para evitar daños a la integridad de los estudiantes

Sep. 23, 2025
Fotos: Bernardo Hidalgo Las abejas representan un riesgo inminente para los niños, por ello se decidió suspender clases
Fotos: Bernardo Hidalgo Las abejas representan un riesgo inminente para los niños, por ello se decidió suspender clases

 Alrededor de 540 estudiantes fueron evacuados de la primaria Herman Huss en la colonia Urbi Villa por la presencia de un panal de abejas que ponía en riesgo a los alumnos y docentes.

Tania Estrada, directora de la primaria, explicó que el panal de abejas está desde el ciclo pasado y aunque ya se había retirado, éstas regresaron y se reinstalaron en el plantel educativo.

Este martes se decidió suspender clases en la primaria debido a que las abejas se encontraban inquietas y los estudiantes corrían el riesgo de ser atacados, por lo que decidió evacuarlos, sobre todo frente los acontecimientos recientes que se han presentado en Cajeme.

"Los niños ingresaron de manera normal, llegaron a sus aulas, pero a las 8:20 personal de mantenimiento me informa que las abejas están muy alborotadas y había que hacer algo, salgo a verificar la situación y efectivamente las abejas están muy alborotadas y con los antecedentes que hemos visto en Cajeme decidimos salvaguardar la integridad de todos los estudiantes, avisando a los padres de familia y evacuándolos por la puerta lateral, lo más alejado al panal de abejas".

imagen-cuerpo

RESPONDEN A LLAMADO

El llamado fue atendido por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Departamento de Bomberos de Cajeme, quienes acordonaron el lugar para evitar que entrara al plantel por la puerta principal, además se acordó que llegaría un apicultor para retirar a las abejas hacia un lugar seguro sin poner en riesgo a la población.

Se espera que las clases se retomen entre el miércoles y jueves, cuando no haya ningún riesgo de la presencia de abejas en la primaria de Cajeme

imagen-cuerpo
Francisco Minjares
Francisco Minjares
Contenido Relacionado
Testigos de Jehová llevan esperanza a familias ante conflicto mundial
Ciudad Obregón

Testigos de Jehová llevan esperanza a familias ante conflicto mundial

Septiembre 23, 2025

El próximo fin de semana se dará una charla abierta al público en los Salones del Reino

Impartirán conferencia Rompiendo el silencio
Ciudad Obregón

Impartirán conferencia "Rompiendo el silencio"

Septiembre 23, 2025

Organizaciones civiles y autoridades municipales buscan cuidar la salud mental de jóvenes y adultos

Persisten anomalías en obras del plan de Justicia en Bácum
Ciudad Obregón

Persisten anomalías en obras del plan de Justicia en Bácum

Septiembre 22, 2025

Los canales fueron hechos con materiales muy pobres y son obras de muy mala calidad: Guadalupe Flores