Yaquis descartan afectaciones a terceros por problemas internos

Después de que el pasado mes de abril, un grupo de miembros de la comunidad de Loma de Guamúchil pertenecientes a la etnia Yaqui solicitaran una audiencia con autoridades de los tres órdenes de gobierno, advirtiendo un posible bloqueo carretero, la tropa Yoemia de dicha comunidad solicitó al gobernador tradicional y al capitán de la etnia una reunión para que informaran sobre esta decisión al pueblo en general, petición que aseguran no se ha cumplido.

César Cota Tórtola, integrante de la tropa, explicó que desde el pasado domingo 27 de abril varios miembros de la comunidad acudieron al Danzante Yaqui emitiendo solicitudes al gobierno mexicano, pero que no este llamado no se consultó al pueblo, recordando que en esas fechas se encontraban en Cuaresma Yaqui, fecha cuando no se pueden realizar actos de carácter político.

Por lo anterior, dio a conocer que se solicitó una reunión entre el pueblo y representantes de las autoridades de Loma de Guamúchil para el día 4 de mayo a fin de consultar las problemáticas y buscar la forma de solicitar la reanudación de mesas de trabajo con los tres órdenes de gobierno, pero que tanto el gobernador tradicional como el capitán no han atendido el llamado durante dos semanas.

"Hemos pedido que informen que está pasando, por eso los convocamos a la Guardia tradicional el domingo 4 estuvimos en una reunión, en una asamblea y no se presentaron ni el capitán y tampoco el gobernador, y este pasado domingo tampoco acudieron, por lo que en caso de que hagan caso omiso, se tomarán medidas, pero serían internas, sin buscar afectaciones a terceros", explicó.

Cota Tórtola, recordó que se pide a las autoridades que informen sobre los puntos que le están solicitando al gobierno mexicano, para que en presencia de las mujeres e integrantes de la tropa se puedan consensuar las acciones a seguir, teniendo como fecha para la reunión el próximo sábado 17 y domingo 18 de mayo.