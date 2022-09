Esperan visitantes a paseos campestres

El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil detalló que se harán recorridos especiales en los paseos campestres, ya que el clima es propicio para que las personas acudan a pasar un rato en compañía de su familia.

"Sobre todo los paseos rumbo a la Presa, se mueven 12, 15 o hasta 17 mil personas por ser fin de semana y con el motivo del puente se pudiera incrementar, además que ya pasaron las lluvias, el clima va a estar cálido, entonces muy probablemente van a ir para allá, por eso hay que vigilar, hay que estar haciendo operativos de vigilancia", detalló.

Mendoza Calderón añadió que también se revisará la obra que se realiza en el camino rumbo a Buena Vista, el cual sufrió daños durante las lluvias que llegaron a la región esta temporada.

Recomendó a las familias a tener cuidado al acudir a los paseos campestres, no meterse a bañar en las zonas no permitidas, además de no mezclar el alcohol con el volante y cuidar a los menores de picaduras de animales ponzoñosos como lo son arañas y alacranes, los cuales se esconden debajo de las piedras.