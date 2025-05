Escasa afluencia para recoger credencial de elector en Cajeme

Este viernes, último día para recoger las credenciales de elector previo a las elecciones del Poder Judicial de este domingo 1 de junio, en el módulo de atención ciudadana del Registro Federal de Electores (RFE) en Cajeme se observó una muy escasa afluencia de ciudadanos, de acuerdo con el personal adscrito a esa área del Instituto Nacional Electoral.

Verónica Cruz Ríos, vocal del Registro Federal de Electores, hizo saber que el jueves se atendió a 38 personas que acudieron a recoger sus plásticos y el viernes sólo acudieron 21, quedando 248 credenciales de elector no recogidas por los solicitantes, las cuales quedaron resguardadas.

Estas últimas se pondrán nuevamente a disposición de los ciudadanos desde este lunes 2 de junio, cuando también se podrá reanudar con todos los trámites habituales, como credenciales de primera vez, renovaciones por vencimiento, cambios de domicilio, reposiciones por robo, extravío o deterioro, entre otros supuestos.

Un punto relevante, dijo, es que de la lista nominal que se tiene en el municipio, de 333 mil 496 ciudadanos, solo 248 no acudieron a tiempo por su credencial; por lo tanto, no podrán votar aunque aparezcan en dicha lista nominal, y no pueden porque no tienen el plástico. Si alguien acudió a tramitar la reimpresión porque la credencial se le extravió, pero posteriormente la encontró, no podrá usarla para votar porque ya fue cancelada del sistema.

Por último, dijo esperar que el día domingo todos los ciudadanos de Cajeme que se encuentran en el listado nominal acudan a la casilla, ya que los esperan sus boletas para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.