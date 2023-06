En Cajeme, vuelve la plaga de alacranes en la colonia Benito Juárez; el calor, favorece su presencia

Con las altas temperaturas algunos alacranes ya empiezan a aparecer en algunas de las viviendas de los habitantes de la colonia Benito Juárez, al oriente de Ciudad Obregon, especialmente, sobre el callejón Ferrocarril.

Quienes tienen toda su vida habitando en ese antigüo sector del municipio de Cajeme, temen año con año la llegada del calor, pues es precísamente este factor el que favorece que se agudice la problemática de animales ponzoñosos.

María de los Ángeles, es una de las afectadas, quien narro que generalmente es durante la temporada de calor cuando arrecia la presencia de alacranes, por lo que en la entrada de las casas acostumbran a rocían con productos desinfectantes para repeler el ingreso.

Sin embago, a pesar de ello, muchos logran entrar y esconderse en los rincones de las viviendas y en distintas ocasiones se han registrado picaduras.

"A mí me han picado en varias ocasiones pero afortunadamente no me hace mucho efecto. Tengo conocidos que sí tienen que buscar que les inyecten algún antídoto para reducir los efectos del veneno", comentó.

A diferencia de otros años, mencionó que se aprecia una leve reducción en la presencia de alacranes que llegan a las casas, debido a que personal de Ferromex se encuentra construyendo una barda de concreto entre las vías del ferrocarril y los hogares.

"Sin embargo ahí vienen las lluvias y es cuando empiezan a salir más y más alacranes. Esperamos que no haya tantos como en años pasados", indicó.

El arquitecto encargado de la construcción de la barda, Julián Ríos, dijo que algunos trabajadores han reportado la presencia de alacranes en la zona de trabajo, al momento de remover la tierra.

"Sí hemos tenido casos, de repente nos encontramos a varios en un solo lugar mientras estamos trabajando, pero no se ha registrado ningún accidente afortunadamente", apuntó.

Cabe señalar que normalmente, los alacranes anidan por debajo o a un lado de los durmientes del ferrocarril, siendo la colonia Benito Juárez paso de este medio de transporte y donde de manera periódica se registra la presencia de plagas de alacranes.