En Cajeme, Martín busca empleo desde hace 12 años; tiene discapacidad motriz

Durante 12 años, Martín Zepeda Borbón de 52 años de edad no ha podido encontrar trabajo debido a su discapacidad motriz, por lo que este jueves acudió a la Segunda Feria Municipal del Empleo para Personas con Discapacidad.

El hombre narró que hace 12 años fue liquidado por la empresa Sabritas en el área de etiquetado y desde ese momento, se ha mantenido buscando trabajo sin éxito alguno.

"He asistido a otras cinco ferias pero siempre me piden mi teléfono, me dicen que me van a hablar y no lo hacen, y es la primera vez que vengo a una Feria para discapacitados, espero salir con trabajo de aquí", manifestó.

En la Feria Municipal participaron 14 empresas e instituciones educativas, cuya misión fue reclutar a personas con discapacidad cognitiva, auditiva, visual y motriz.

"(En) el Consejo Municipal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad tenemos una bolsa de trabajo en donde tenemos una solicitud de empleo elaborada, justamente para las necesidades de las personas con discapacidad y elaboramos preguntas, que las empresas no se atreven a realizarnos", mencionó Mayra Elena Díaz Amavizca, vocal ejecutiva del Conejo.

Esto nos abre las puertas de que sepan los conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestra vida educativa, algún oficio que tuvimos, que adquirimos, nada más lo único que necesitamos es la oportunidad de entrar en capacitación, para que vean que tenemos ese potencial", apuntó la funcionaria quien también presenta una discapacidad motriz.

De acuerdo a datos del DIF Cajeme, en el municipio existe un registro de 8,000 personas con discapacidad.