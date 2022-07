Empresas y minas saquean el agua

No son los represos de los ganaderos los que se están llevando el agua sino la minería y las grandes empresas que se han establecido en los ranchos, subrayó Julio Aldama Solís.

El presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Aglvy) resaltó que empresas como Soles, Yoreme y Bachoco llegan y perforan pozos que impactan directamente al ecosistema.

"Y lo mismo pasa con la minería, como en Quiriego, donde se afectó el pozo que utilizan para el suministro de agua para consumo humano", apuntó.

No son los pequeños ganaderos, dijo, "porque los represos en los ranchos no retienen mucha agua, no alcanza ni para tres meses, el líquido se evapora y sirve para recargar el manto freático", reiteró.

Se tienen que realizar estudios de impacto ambiental ante de autorizar la instalación de estas grandes empresas, que sí generan fuentes de empleo, comentó, pero están acabando con el ecosistema.

Estas empresas están instaladas en los municipios de Rosario y Quiriego y ya se están viendo afectados.

"Las autoridades tienen que ver la problemática que originan con esto y ya se planteó a la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y otras instancias para que atiendan la problemática", indicó.

Recordó que cuando se construyó el acueducto para llevar agua a San Carlos y Guaymas, nadie dijo nada, pero acabó con los Álamos del Río Yaqui y dejó sin agua muchas rancherías en el Valle del Aluvial.