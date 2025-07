Elías Rivas, una voz que cautivó por su manera de dar la noticia

Con emoción, nostalgia y satisfacción de haber trabajado con entrega y dedicación, don Elías Rivas Santana sostiene el periódico de Diario del Yaqui y lee la sección policiaca, al hacerlo se le vienen a la mente un sinfín de recuerdos, anécdotas y vivencias, pues fue él, quien catapultó la nota roja de mencionado impreso a otro nivel con su estilo frontal, creativo y distintivo.

Su historia en Diario del Yaqui se remonta a los inicios de dicha casa editorial, en la década de los 40´s, pues a la edad de 7 años formó parte de los llamados "papeleritos" que vendían el periódico en las calles. Posteriormente, su segunda etapa es la más recordada y luminosa, pues fue la cual proporcionó popularidad entre la gente, al convertirse en el pionero en el perifoneo de noticias en Ciudad Obregón.

Su voz, timbre y manera ocurrente de anunciar una nota llamaba la atención que hasta la fecha a la edad de 84 años sigue conservando su capacidad de improvisación.

"Vénganse por el periódico Diario del Yaqui, la mejor información aquí en el diario, ejecutan a uno en la Faustino Félix, aquí está lo que pasa en el Municipio de Cajeme, siguen volando pelos", narró con el sello que lo identificó por muchos años, el cual demostró su facilidad de palabra, pues del encabezado de una nota policiaca que salió publicada desarrolló la idea, lo que habla del gran talento que lo convirtió en una voz icónica.

Don Elías Rivas Santana nació en la colonia centro en Ciudad Obregón en 1941. Su manera sensacional de promover la nota roja, como dijera el "sin pelos en la lengua", provocaba que el periódico se vendiera como pan caliente, pero a su vez le valió para ganarse detractores, pues don Elías acudía a los barrios donde se había originado la noticia y la presentaba con su sello que lo diferenciaba.

"En una ocasión me poncharon las llantas, y me decían que le bajara, pero me gustaba dar la noticia con impacto que llamará la atención", comentó, con una sonrisa en el rostro.

El desempeño que tuvo Elías Rivas durante 20 años en Diario del Yaqui fue notable, pues fue la voz que dio vida en la calle al engranaje que está detrás de la noticia, al ser quien llevaba el ejemplar que salía de la prensa hasta la comodidad de la casa del lector.

Su capacidad para hablar y su nítida voz también lo condujeron a grabar varios anuncios publicitarios, muchos de ellos todavía circulan por las calles.

Al cumplir 84 años de edad su familia mandó hacer varias notas en la que don Elías era el protagonista, simulando así una noticia, las cuales convirtieron en una piñata de Diario del Yaqui, al ser un periódico que le guarda mucho aprecio, porque fue donde comenzó su historia y trayectoria en el perifoneo.

Don Elías por cuatro décadas se dedicó al perifoneo, su estilo es recordado por quienes en su momento lo escucharon y su voz ha transcendido generaciones, quien representa toda una institución en un oficio que se desvaneció con el paso del tiempo en los periódicos, pero en cada casete que grabó se encuentra su esencia, una que forma parte de un oficio que él impulsó en la región, pues su voz forma parte de la historia del periodismo en Ciudad Obregón.