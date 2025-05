Yaquis destituyen a autoridades tradicionales

Durante una asamblea en la Guardia Tradicional de la comunidad étnica de Loma de Guamúchil celebrada la jornada del domingo, el pueblo Yaqui argumentando malas gestiones y violaciones a sus usos y costumbres, consensuaron el sustituir de sus cargos al entonces Capitán Juan Luis Matus, así como al representante del Pueblo Mayor Emilio Ochoa García.

César Cota Tórtola, integrante de la tropa Yoemia, detalló que esta destitución se deriva por la inconformidad del pueblo de Loma de Guamúchil, asegurando que, aun cuando el puesto de Gobernador tradicional continúa a cargo de la misma persona que fue elegida para este puesto, actualmente no cuenta con la autoridad de firmar ningún documento hasta que no se den los nombramientos a los que serán las nuevas autoridades.

"El capitán y el Pueblo Mayor ya no están en sus cargos, fueron sustituidos y el nombramiento de las nuevas autoridades se va a decidir el próximo domingo. (...) El problema que teníamos es que no nos querían escuchar, por eso se fueron al venado, abandonando nuestra Guardia Tradicional, que es el recinto oficial, a invitar al Gobierno estatal a una reunión que se llevó a cabo en Ciudad Obregón, pero nosotros como tropa tenemos que saber qué estaban tramando o planeando con las amenazas que hicieron de tapar la Carretera Internacional 15 y la tropa no está de acuerdo con eso, porque no estamos enterados de nada", explicó.

El representante de la tropa explicó que las inconformidades se agravaron el último domingo de la semana de Pascua, cuando el entonces Capitán de la etnia convocó a un grupo de Yaquis al monumento del Danzante Yaqui, para solicitar una audiencia con autoridades mexicanas, acto que aseguró se realizó violando los usos y costumbres de la etnia, por lo cual, una vez concluida la Cuaresma Yaqui, se solicitó que en presencia del pueblo, de las mujeres y de la tropa Yoemia explicara los motivos de su actuar, pero esta petición no fue atendida.

Finalmente, explicó que la designación de las nuevas autoridades se llevará a cabo en la Guardia Tradicional del pueblo de Loma de Guamúchil el próximo domingo, donde el propio pueblo será quien designe a quienes consideren los mejores perfiles para desempeñar tan importante cargo.