Desconocen en Urbi Villa avance de programa de vivienda

Los vecinos posesionados de casas en el fraccionamiento Urbi Villa del Real en Ciudad Obregón desconocen cuál es el avance del programa de vivienda en el que se les va a incluir, luego de que personal de la Secretaría del Bienestar del estado de Sonora hiciera un censo, presuntamente buscando dar certeza legal a su patrimonio familiar, comentó Marisela Anaya Castro.

La presidenta de la Asociación Negociadora del Patrimonio Habitacional expresó que el mismo secretario del Bienestar en la entidad, Fernando Rojo de la Vega, estuvo encabezando las acciones en el lugar, por lo que consideró que no se debe desconfiar del procedimiento, ordenado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, para conocer cuántas familias existen en el asentamiento humano y su estatus.

En ese proceso, dijo, poco más de 20 familias quedaron sin ser censadas por motivo de no encontrarse en el domicilio cuando el personal acudió a hacer el registro, y se les dejó un número telefónico al cual comunicarse para programar la actividad; sin embargo, cundo intentan comunicarse no contesta nadie, y es un factor que ha incomodado a algunos, que tienen el temor de quedar fuera.

Pero, comentó, también temen ser desalojados al reanudarse el procedimiento por parte de los juzgados, proceso que está detenido de momento, pero que se desconoce si pueda reiniciar en el corto a mediano plazo.

Van cerca de 40 días sin llevarse a cabo algún intento de lanzamiento de algún vecino, pero siempre se ha pensado en la posibilidad de que se reinicie con ellos, en lo que no haya una certeza de que todo va por buen camino, expuso para concluir.