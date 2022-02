Descartan viviendas alejadas de servicios

Son cinco desarrolladores de vivienda en Cajeme y en los próximos meses se instalará una nueva empresa proveniente de Sinaloa

Por: Fabiola Navarro

Los desarrolladores de vivienda establecidos en Cajeme son un gremio responsable que no construye nuevos fraccionamientos alejados del perímetro urbano, aseguró Verónica Mungarro Covarrubias.

Ante las declaraciones del alcalde, Javier Lamarque Cano, quien dijo que hay desarrolladores que construyen casas en terrenos alejados de la ciudad y le resulta costoso al Ayuntamiento llevar los servicios básicos; incluso, que sin tener estudios de factibilidad del agua, comienzan a construir.

"Nosotros estamos de la mano del Ayuntamiento, nosotros no podemos hacer un fraccionamiento o pedir un permiso de construcción que esté fuera de los perímetros en los que ya hay infraestructura para desarrollo, como lo es agua potable, energía eléctrica, drenaje sanitario, es imposible que nosotros solicitemos una licencia para un desarrollo que no cuente con todo eso porque no se lo podríamos ofrecer a la gente", respondió la presidenta de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) en Ciudad Obregón.

"No obstante, aplaudo la decisión del alcalde para cerrar la puerta de asentamientos irregulares en donde se pudiera dar esos casos, muchos son invasiones y otros pueden ser desarrolladores que no tienen la experiencia, pero no es nuestro caso", destacó, aclarando que en este último no conoce alguna situación que se haya presentado.

Son cinco desarrolladores de vivienda en Cajeme y en los próximos meses se instalará una nueva empresa proveniente de Sinaloa.