Descartan prohibir circulación de motos en Cajeme

En el municipio de Cajeme no se implementará un operativo para prohibir la circulación de motos por la vía pública, como sucedió en Navojoa recientemente para impedir el tránsito de cuatrimotos por los frecuentes accidentes que se registran; el secretario de Seguridad Pública, Claudia Cruz Hernández, reiteró que ya existe un operativo en este municipio para atender cualquier situación que involucre a este medio de transporte.

En promedio, se decomisan entre 10 y 12 motos por día, explicó, lo cual puede ser por distintos motivos, entre ellos el exceso de velocidad y la falta de placas, casco o licencia de manejo.

"Diario son entre 10 y 12 motocicletas que se han estado recuperando, llevamos más de 2 mil aseguradas en lo que va de este año y es por distintos motivos, uno de ellos es la falta de placas y licencia, otro por no llevar caso, realizar maniobras peligrosas e ir a exceso de velocidad, esto lo realizan en su mayoría menores de edad, siguen estos operativos entre los 3 niveles de gobierno", dijo.

El presidente municipal, Javier Lamarque, destacó que este operativo ha tenido resultados exitosos.

"Aquí no (sobre la prohibición de motos), es como si quisiéramos prohibir los vehículos, no hay nada de eso aquí, lo que sí hay son los operativos de control de tránsito de motocicletas, sobre todo porque este vehículo es usado para cometer homicidios particularmente. Los resultados han sido exitosos, esto ha contribuido a la disminución de homicidios en nuestro municipio, y cuando se les detiene a los conductores es por algún motivo", mencionó.

El 50 por ciento de los homicidios que se cometen en Cajeme involucra la participación de motocicletas.