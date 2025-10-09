  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 9 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Descartan prohibir circulación de motos en Cajeme

En Navojoa se tomaron medidas para prohibir que cuatrimotos se desplacen por la vía pública, por los accidentes que se han registrado

Oct. 09, 2025
Descartan prohibir circulación de motos en Cajeme

En el municipio de Cajeme no se implementará un operativo para prohibir la circulación de motos por la vía pública, como sucedió en Navojoa recientemente para impedir el tránsito de cuatrimotos por los frecuentes accidentes que se registran; el secretario de Seguridad Pública, Claudia Cruz Hernández, reiteró que ya existe un operativo en este municipio para atender cualquier situación que involucre a este medio de transporte.

En promedio, se decomisan entre 10 y 12 motos por día, explicó, lo cual puede ser por distintos motivos, entre ellos el exceso de velocidad y la falta de placas, casco o licencia de manejo.

imagen-cuerpo

"Diario son entre 10 y 12 motocicletas que se han estado recuperando, llevamos más de 2 mil aseguradas en lo que va de este año y es por distintos motivos, uno de ellos es la falta de placas y licencia, otro por no llevar caso, realizar maniobras peligrosas e ir a exceso de velocidad, esto lo realizan en su mayoría menores de edad, siguen estos operativos entre los 3 niveles de gobierno", dijo.

El presidente municipal, Javier Lamarque, destacó que este operativo ha tenido resultados exitosos.

"Aquí no (sobre la prohibición de motos), es como si quisiéramos prohibir los vehículos, no hay nada de eso aquí, lo que sí hay son los operativos de control de tránsito de motocicletas, sobre todo porque este vehículo es usado para cometer homicidios particularmente. Los resultados han sido exitosos, esto ha contribuido a la disminución de homicidios en nuestro municipio, y cuando se les detiene a los conductores es por algún motivo", mencionó.

El 50 por ciento de los homicidios que se cometen en Cajeme involucra la participación de motocicletas.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Gobierno municipal reconoce a campeona paralímpica cajemense
Ciudad Obregón

Gobierno municipal reconoce a campeona paralímpica cajemense

Octubre 09, 2025

El Ayuntamiento dio un reconocimiento a Leticia Ochoa Delgado por ganar cuarto lugar en lanzamiento de disco F52 durante campeonato mundial

Siguen trabajadores de Salud laborando bajo protesta
Ciudad Obregón

Siguen trabajadores de Salud laborando bajo protesta

Octubre 08, 2025

Han recibido amenazas de su mismo sindicato que, en vez de protegerlos, trata de coartar su derecho de manifestación: abogado

Promueven compra de aires acondicionados en invierno
Ciudad Obregón

Promueven compra de aires acondicionados en invierno

Octubre 08, 2025

Retoma programa ASI su promoción de invierno por segundo año consecutivo: Galaviz