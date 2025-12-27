  • 24° C
Denuncian a elementos de Tránsito Municipal de Cajeme

Cinco quejas han sido interpuestas ante Contraloría Municipal

Dic. 27, 2025
Ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental de Cajeme siguen recibiéndose quejas en contra de elementos policiacos, mismas que se turnan al área de Asuntos Internos para darles seguimiento; en el informe más reciente de Contraloría, correspondiente al tercer trimestre del 2025, se da a conocer que hay cinco quejas en contra de integrantes del Departamento de Tránsito Municipal.

Estas se suman a siete quejas que fueron interpuestas en contra de integrantes de la Policía Preventiva, siendo un total de 12 denuncias las que se tienen registradas en contra de policías.

Contraloría Municipal es la encargada de recibir aquellas denuncias en contra de funcionarios públicos. En el informe en mención se observa que la autoridad investigadora recibió 19 expedientes, de los cuales 18 fueron catalogados en probable falta no grave y solo uno en probable falta grave.

Los expedientes concluidos por Contraloría han sido 15, mientras que hay otros en proceso. Asimismo, se han aplicado dos amonestaciones privadas como sanción.

En julio de este año, se instaló un Módulo de Contraloría en la planta baja del Palacio Municipal, con el objetivo de facilitar a los ciudadanos información sobre los distintos servicios y áreas con las que cuenta el Ayuntamiento, así como para recibir cualquier queja que se tenga ante algún funcionario público.

Cajemenses pueden comunicarse al número de teléfono 6444 10 51 30 extensión 1505 y 1507 para hacer alguna denuncia en contra de funcionarios públicos.

Entre las causas presuntas de las quejas destacan inconsistencias y amenazas por parte de los elementos.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

