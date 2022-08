Denuncia ante el MP que le mataron gatitos y desaparecieron otro

Se queja de que extrañamente desde hace unos meses a la fecha a cuatro de sus cinco gatitos se los ha encontrado muertos con evidencia de violencia, y dijo que otro animalito también de su propiedad actualmente se encuentra desaparecido.

Ante esa situación, ayer acudió ayer a poner la denuncia en la Unidad de Abigeato de la Fiscalía Estatal para que sean los agentes investigadores los que den con el probable responsable.

Dijo que son gatos totalmente de casa, castrados, con sus areneros rascadores y cartillas de visita al veterinario como para que de un momento a otro les suceda algo.

"Un gato me amaneció muerto y con dos fracturas y al mes a dos casas de la mía, me encuentro a otro muerto y manchas de sangre con pelo. Luego, otro gato aparece dentro de dos bolsas negras cerca de una casa un poco lejos de la mía, a la semana el gato con que hacía pareja también aparece muerto en otra calle de la misma privada y el último fue el 2 de abril cuando se desapareció una gatita".

Se cuestiona qué pasa con esto y eso la alarma porque no sabe qué está ocurriendo y no puede culpar a una persona porque no tiene pruebas y supone que podría pensar en alguien pero no acusar.

"Todos tenemos derechos en esta vida a que se nos ame y se nos quiera, somos seres que independientemente de ver un gato o un perro que no es productivo, por eso no tengamos empatía con él, creo debe de haber más cuidados y más amor hacia los animales", propone.

Se lamenta de estar en un mundo donde la injusticia también afecte a los animalitos que son mascotas, por lo que hace un llamado a los papás a inculcar a sus hijos valores de respeto hacia los animales que son seres inocentes que no tienen la manera de cómo comunicarse ni de decir qué le duele.