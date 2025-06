Deben incrementar esterilizaciones para combatir sobrepoblación animal: CCA

Las campañas de esterilizaciones de canes callejeros que se llevan a cabo en el municipio de Cajeme para combatir la sobrepoblación animal en las diferentes colonias han impactado positivamente a la sociedad, pero no han sido suficientes para erradicar el problema, por lo que se requiere un incremento, informó el Centro de Control Animal (CCA).

El titular, Víctor Acuña, explicó que se requiere de una colaboración entre la sociedad civil y el CCA, pues en ocasiones se realizan reportes de perros callejeros por parte de los ciudadanos, pero no hacen un esfuerzo por retener al animal o vigilar al can, por lo que cuando el personal llega este ya no está en la zona.

"Para poder solucionar la densidad de población canina en la vía pública se tendría que incrementar el número de esterilizaciones para poder que tenga efecto lo que es un verdadero control. Nosotros llevamos 6 años haciendo un promedio de mil 500 esterilizaciones, es poco, pero es el material que tenemos para cumplir con ello, es totalmente gratuito y lo hacemos ahí en el Centro de Control Animal", mencionó.

En el municipio pueden observarse canes y gatos que viven en las calles, los cuales en ocasiones muestran heridas que les fueron provocadas, sufren hambre o desbaratan las basuras de los vecinos para buscar alimento. También hay situaciones en las que se registran agresiones.

Todos estos casos pueden denunciarse ante el CCA, indicó el director. Las mascotas también pueden sr esterilizadas gratis en el Centro de Control Animal, por lo que los interesados pueden comunicarse al teléfono 4185228.