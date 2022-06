Debe avanzar economía

PUBLICIDAD

"Si bien es cierto que hay un incremento en los casos de covid, afortunadamente gracias a la vacunación, ya no tienen la gravedad que se tenían antes, ahorita hospitalizaciones no han habido prácticamente, los decesos también han sido muy pocos, entonces sí hay que cuidarse, no hay que minimizar tampoco, pero ya no es la misma situación que teníamos gracias a que la gente ha acudido responsablemente a vacunarse".

Ante ese panorama, descartó que haya nuevas restricciones, sobre todo por la importancia de que haya una reactivación económica en el Municipio.

"Está reabriendo la economía, es importante que se reactive la economía, porque no podemos seguir reprimiendo la actividad del comercio, de la industria, porque se requiere que haya crecimiento económico, que haya bienestar"

Llamó a los padres de familia a llevar a vacunarse a sus hijos menores de edad a la vacunación para personas de 12 años en adelante, además de aplicarse los refuerzos en el caso de los mayores de edad que los tengan pendientes.