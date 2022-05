Crímenes homofóbicos generan temor en la comunidad LGBT+

Daniel Santos, representante de la comunidad LGBT+ en Cajeme y miembro del colectivo JustFly, dijo que existe indignación y temor por este crimen y esperan que se esclarezca el móvil y se haga justicia.

"Estamos muy conmocionados por la situación, porque en el Estado de Sonora en el que vivimos se está viendo un caso de un joven, un enfermero que lamentablemente fue encontrado sin vida y como comunidad LGBT estamos asustados y molestos también por este tipo de hechos", apuntó.

"No ocupamos irnos a otros países para ver que existe este tipo de crímenes contra nuestra comunidad, aquí en nuestro propio Estado se están presentando asesinatos a pocos días de haber conmemorado el Día Internacional contra de la Homofobia y la Transfobia. No importa que ya tengamos aprobado el matrimonio igualitario, no importa que ya tengamos la Ley de Identidad de género, la homofobia sigue existiendo y yo veo que no hay un interés real por parte del Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, pero siguen agarrando nuestra bandera", indicó.

El 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, para hacer visibles los derechos de esa comunidad que aún se sigue enfrentando al odio a y que, en algunos países, significa la pena de muerte.