Crece empleo en Sonora durante octubre

El registro de empleos formales creció en cerca de seis mil espacios en Sonora

Nov. 11, 2025
Los trabajos registrados ante el Imss han ido en aumento en los últimos meses
Sonora tuvo 654 mil 436 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) durante octubre, lo que representó un incremento del 0.90 por ciento en relación al mes anterior.

El incremento representó una diferencia positiva de 5 mil 846 empleos formales más registrados durante octubre, luego que septiembre cerrara con 648 mil 590 personas afiliadas al Imss.

De acuerdo al rango salarial, la mayoría de los trabajadores de Sonora perciben entre dos y tres salarios mínimos, quienes sumaron 199 mil 379, seguido por los que ganan de tres a cuatro salarios mínimos, que suman 153 mil 699 en todo el estado.

Del total de los empleos formales registrados en octubre, 9 mil 506 representan a quienes ganan un salario mínimo, mientras que 8 mil 549 ganan entre 24 y 25 veces el salario mínimo.

El sueldo promedio del sonorense en octubre fue de 581.99 pesos diarios, lo que representó una disminución de 16 centavos en relación al mes inmediato anterior.

El comercio se mantuvo como el sector que más fuentes de empleo formales registró ante el Imss durante octubre en Sonora, al sumar 143 mil 799, seguido por la industria de la transformación con 135 mil 455 y los servicios con 107 mil 383.

CAJEME ENTRE PRINCIPALES MUNICIPIOS

Los principales municipios de Sonora generadores de empleos registrados ante el instituto fueron Hermosillo con 270 mil 159, Cajeme con 107 mil 889 y Nogales con 77 mil 091.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


