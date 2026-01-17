Cotinúan los trabajos para que Cajeme sea polo de desarrollo

Este año continúan las acciones para impulsar el proyecto de convertir a Cajeme en un polo de desarrollo nacional, un proceso que se llevará a cabo de manera gradual, aseguró el alcalde Javier Lamarque Cano, quien aclaró que se mantienen las gestiones ante el gobierno federal para que esto sea una realidad lo antes posible.

Lamarque Cano mencionó que recientemente sostuvo una reunión con el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, así como con el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, donde se dio seguimiento a aquellas estrategias que ayuden a impulsar el crecimiento económico de la región.

Recordó a la ciudadanía que el principal objetivo de que Cajeme sea considerado como polo de desarrollo es detonar la economía local, a la par con la atracción de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la infraestructura.

Cabe señalar que este plan ya fue planteado directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante una de sus visitas a Ciudad Obregón, quien el año pasado dio instrucciones a la Secretaría de Economía para tomar acciones.

Los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar son zonas delimitadas en entidades federativas donde se concentran esfuerzos públicos y privados para impulsar la actividad productiva, generar empleo digno y mejorar la calidad de vida de la población.

El presidente municipal reiteró que el impulso al desarrollo del municipio y la atracción de inversiones son fundamentales en el plan de trabajo de este año.