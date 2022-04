Corrección de actas de nacimiento son costosas e impiden avanzar

María Ruiz, quien por no tener cuatro mil 500 pesos para corregir el acta de nacimiento de su madre, María de los Ángeles, perdió su acceso a la pensión por viudez.

"Mi mamá no puede caminar, entonces yo tengo que dar todas estas vueltas, ya fui hasta Hermosillo y no tengo dinero, por un error de ellos está pagando mi mamá el no poder tener derecho a la pensión que le dejó mi papá, ellos se equivocaron en el nombre que pusieron en al acta de nacimiento", comentó.

Por su parte, Rosario, adulta mayor, no ha podido ser beneficiada con el apoyo 65 y más del Gobierno Federal por un error en su acta de nacimiento; por si fuera poco, ella es viuda y se hace cargo de un nieto de 13 años de edad, quien desde hace dos años quedó huérfano.

"Mi hija falleció y por un error en el acta de defunción, en donde me pusieron a mi como madre con el nombre de María del Rosario y solamente me llamo Rosario, no hemos podido cobrar su Afore ni el Infonavit y ese dinero lo ocupo para los gastos de mi nieto", externó.

Ambas acudieron a las Jornadas por la Paz del Gobierno del Estado, con el propósito de que se les apoye en la corrección de actas que de forma gratuita realiza el Registro Civil.